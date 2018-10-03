На МКАД перевернулся автокран и перекрыл движение: видео

В среду, третьего октября, на внутренней стороне МКАД опрокинулся автокран, из-за чего на участке сформировалась огромная пробка, движение транспорта сильно затруднено.

Авария произошла на 19-м километре Московской кольцевой автодороги. Проезд автомобилей осуществляется только по одной полосе.

В результате инцидента никто не пострадал.

Последствия падения крана устраняются. На месте работают специалисты. Ожидается, что в скором времени движение будет полностью восстановлено.