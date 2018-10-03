На МКАД перевернулся автокран и перекрыл движение: видео
Инцидент произошел на 19-м километре дороги. Кран перекрыл несколько полос движения.
Видео: vlad_i_mir_ru1, Instagram
В среду, третьего октября, на внутренней стороне МКАД опрокинулся автокран, из-за чего на участке сформировалась огромная пробка, движение транспорта сильно затруднено.
Авария произошла на 19-м километре Московской кольцевой автодороги. Проезд автомобилей осуществляется только по одной полосе.
В результате инцидента никто не пострадал.
Последствия падения крана устраняются. На месте работают специалисты. Ожидается, что в скором времени движение будет полностью восстановлено.