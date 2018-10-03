Пути неисповедимы: рэпер Face отменил концертный тур по России

Рэпер Face объявил об отмене гастрольного тура по России, который был запланирован на осень 2018 года. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Приношу извинения всем, кто построил планы, связанные с моими концертами», - написал Face.

Он отметил, что у поклонников обязательно будет возможность посетить его выступления в своих городах, но не в этом году.

«Пути неисповедимы», - добавил рэпер.

О причинах отмены гастрольного тура не сообщается.