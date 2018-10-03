Ольга Скабеева в прямом эфире назвала эксперта идиотом и попросила уйти

Ведущая телепередачи «60 минут» Ольга Скабеева во время эфира назвала одного из гостей передачи Никиту Исаевым идиотом и выгнала из студии после того как тот, сравнил коммунизм с фашизмом.

Участники ток-шоу обсуждали недавно внесенный на рассмотрение в Раду закон, исходя из которого понятие «русский мир» приравнивается к пропаганде. Исаев высказался за поправку, после чего Скабеева попросила мужчину покинуть студию.

«Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот, Никита Олегович», - заявила она.

Кроме того, гость поддержал разрушение памятников Ленина в разных городах Украины, что также не понравилось ведущей.

Проект, который стал предметом обсуждения телепередачи, является дополнением к закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» 2015 года.