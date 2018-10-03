«Ты следующая»: бывшую «Мисс Ирак» пообещали убить вслед за «Мисс Багдад»

Бывшая обладательница титула «Мисс Ирак» Шима Кассем заявила о том, что ей начали приходить сообщения с угрозами после того, как была убита «Мисс Багдад» Тара Фарес. О беспокойстве за собственную жизнь девушка рассказала в онлайн-трансляции в Instagram.

По ее словам, неизвестные направили ей угрозу со словами: «ты следующая». Кассем добавила, что в Ираке успешных женщин начали «перерезать как кур». Кроме того, девушка попросила защиты у полиции.

В своем обращении Кассим назвала убитую Тару Фарес «мученицей». По ее мнению, модель убили, с целью запугать всех женщин Ирака, чей образ жизни может не вписываться в нормы консервативного общества.

Ранее сообщалось, что 27 сентября была убита первая с 1972 года победительница национального конкурса красоты Тара Фарес. 30-летнюю модель застрелили в собственной спортивной машине. Две пули попали ей в голову, еще одна - в грудь.