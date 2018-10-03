Слишком хорош для своей работы: «кот-бублик» на ударных стал вирусным в Сети

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен человек в костюме кота-бублика, который энергично играет на барабанах.

Видео было опубликовано 12 ноября 2017 года, однако стало популярным только сейчас. Пользователи Сети оставляют множество комментариев под видео и восхищаются талантом барабанщика. Ролик набрал уже около миллиона просмотров и стал вирусным.