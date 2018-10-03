Норвежская делегация назвала Крым законной частью России
Глава делегации из Норвегии Хендрик Вебер назвал Крым законной частью России. Также Вебер высказался за отмену санкций, введенных Евросоюзом против Российской Федерации после вхождения в ее состав республики Крым.
«Для меня санкции - это полная чушь и мы их должны прекратить прямо сейчас. Европейские страны сами страдают от санкций. Это разрушает рабочие места, разрушаются компании, другие сферы страдают» - цитирует главу делегации РИА Новости.
Напомним, что делегация из Норвегии в рамках своего визита в Крым запланировала разносторонние встречи и посещение различных регионов полуострова. В ее состав вошли общественные деятели, ученые и предприниматели.
По итогам прошедших дней делегация была шокирована темпами развития Крымского региона в экономическом и социальном направлениях.