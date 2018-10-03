Потеря времени: в США раскритиковали «боевой дебют» F-35

Издание The National Interest раскритиковало «боевой дебют» F-35B в Афганистане, заявив, что использование «супер дорогого» стелс-истребителя для бомбардировки обычного тайника боевиков является «PR-трюком» и «большой потерей времени».

The National Interest выразил недоумение и задался вопросом, почему самолет, стоимость которого составляет $115 млн долларов применяется для того, чтобы уничтожить «кучи АК-47 и РПГ».

При этом он, как напоминает издание, сумел преодолеть «тысячу миль в одну сторону» и применил дорогостоящее вооружение: авиационные бомбы GBU-32 JDAM и GBU-12, которые стоят свыше $22 тысячи и $19 тысяч, соответственно.

Как заявил автор статьи, использование F-35 для таких задач является не лучшим примером использования денег американских налогоплательщиков. The National Interest при этом указывает, что в Афганистане для атак подобного рода и так развернуто достаточно американской авиации.

Кроме того, издание напоминает, что в день авиаудара заместитель главы минобороны США Патрик Шанахан призвал Пентагон «найти способы сэкономить деньги и время».

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогой в истории производства оружия, Соединенные Штаты потратили на нее почти полтора триллиона долларов. Столкнувшись проблемами, разработчики превысили норму расходов на сотни миллиардов долларов.

F-35 был разработан в трех вариантах: истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, наземный истребитель для нужд американских ВВС, а также палубный истребитель для нужд американского ВМС.

Стоимость одного изделия составляет $150 млн. Каждый час его полета обходится в $35 тысяч.