Упавшая с небоскреба стеклянная панель убила прохожего в Лондоне

В Лондоне 53-летний мужчина погиб после того, как на него упала огромная стеклянная панель с 27-го этажа пентхауса. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в центре города, неподалеку от элитного жилого комплекса The Corniche, приблизительно в 10.40 по лондонскому времени. Из окна высотки выпала большая стеклянная панель. В это время внизу около здания находился водитель автобуса Мик Феррис. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Отмечается, что сам дом не был заселен. Причины, по которым стекло могло выпасть из рамы, остаются неизвестны.

По данному факту полиция начала расследования. Обстоятельства произошедшего выясняются.