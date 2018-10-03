Пилот вертолета, потерпевшего крушение в Якутии, оказался жив

Спасатели обнаружили живым пилота вертолета Robinson, который потерпел крушение в Якутии.

Как сообщили в МЧС России по региону, командир спасательного воздушного судна Ми-8 «Полярных авиалиний» заявил, что капитан вертолета был обнаружен живым.

Вертолет совершил жесткую посадку в Момском районе Якутии у подножия горы 29 сентября. Находившийся на борту пилот по рации смог передать, что находится в ущелье, однако найти его долгое время не удавалось, после чего в какой-то момент он перестал выходить на связь.

В настоящее время к месту крушения направляется также наземная группа спасателей на вездеходах.