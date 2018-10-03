Пилот вертолета, потерпевшего крушение в Якутии, оказался жив
Командир спасательного судна сообщил, что пилот вертолета Robinson, потерпевшего крушение в Якутии, подает признаки жизни.
Фото: МЧС РФ
Видео: МЧС РФ
Спасатели обнаружили живым пилота вертолета Robinson, который потерпел крушение в Якутии.
Как сообщили в МЧС России по региону, командир спасательного воздушного судна Ми-8 «Полярных авиалиний» заявил, что капитан вертолета был обнаружен живым.
Вертолет совершил жесткую посадку в Момском районе Якутии у подножия горы 29 сентября. Находившийся на борту пилот по рации смог передать, что находится в ущелье, однако найти его долгое время не удавалось, после чего в какой-то момент он перестал выходить на связь.
В настоящее время к месту крушения направляется также наземная группа спасателей на вездеходах.