Секретная служба США подтвердила перехват подозрительного конверта для Трампа
Секретная служба США, отвечающая за безопасность первых лиц страны, подтвердила факт обнаружения подозрительного конверта, адресованного президенту США Дональду Трампу.
«Секретная служба может подтвердить получение подозрительного конверта, адресованного президенту 1 октября 2018 года. Конверт не был получен в Белом доме, и он никогда не появлялся на территории Белого дома. На практике, Секретная служба не комментирует вопросы безопасности. Однако в этом случае мы можем подтвердить, что мы работаем совместно с нашими сотрудниками из правоохранительных органов, чтобы полностью изучить этот вопрос»,- заявили в пресс-службе.
В этот же день были госпитализированы два человека после того, как были подвергнуты воздействию «белого порошкообразного вещества» в предвыборном штабе сенатора Теда Круза, о чем сообщили в пожарном департаменте города Хьюстон.
Ранее стало известно, что во вторник, 2 октября, в Пентагон были доставлены две посылки, в которых обнаружили токсин рицин. Корреспонденция предназначалась главе Министерства обороны США Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону.