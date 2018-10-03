Женщина на минивэне сбила трех школьниц на «зебре» в Хабаровске

На пешеходном переходе в Хабаровске автомобиль сбил трех школьниц, две из них были доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«В дальневосточной столице в 18.20 в районе дома по улице Малиновского, 37 женщина-водитель 1972 года рождения совершила наезд на трех школьниц. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении ведомства.

По словам женщины, ее ослепил свет фар машины, которая двигалась по встречной полосе, поэтому детей она не увидела. Экспресс-тест подтвердил, что автоледи была в трезвом состоянии.

На кадрах аварии видно, как утром, когда еще было темно, под сильным дождем три школьницы с накинутыми на головы капюшонами начинают переходить дорогу. Один из водителей, в чьей машине был установлен видеорегистратор, пропускает детей. Затем, когда те приблизились к встречной полосе, их сбивает другой автомобиль, который даже не притормозил.

На месте ДТП работают следователи. По факту аварии проводится проверка.