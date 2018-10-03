Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Женщина на минивэне сбила трех школьниц на «зебре» в Хабаровске

Василиса Морозова
05:16 03.10.2018
Автолюбительница на минивэне, не сбавляя скорости, сбила переходивших по «зебре» дорогу детей в Хабаровске.
Видео: PROkhab Новости Хабаровска, Youtube

На пешеходном переходе в Хабаровске автомобиль сбил трех школьниц, две из них были доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«В дальневосточной столице в 18.20 в районе дома по улице Малиновского, 37 женщина-водитель 1972 года рождения совершила наезд на трех школьниц. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении ведомства.

По словам женщины, ее ослепил свет фар машины, которая двигалась по встречной полосе, поэтому детей она не увидела. Экспресс-тест подтвердил, что автоледи была в трезвом состоянии.

На кадрах аварии видно, как утром, когда еще было темно, под сильным дождем три школьницы с накинутыми на головы капюшонами начинают переходить дорогу. Один из водителей, в чьей машине был установлен видеорегистратор, пропускает детей. Затем, когда те приблизились к встречной полосе, их сбивает другой автомобиль, который даже не притормозил.

На месте ДТП работают следователи. По факту аварии проводится проверка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2018, 03:22
В США оценили самобытность России: война в космосе будет кошмаром для Вашингтона
Дата03.10.2018, 06:00
Опубликованы кадры поставки ЗРК С-300 в Сирию
Дата02.10.2018, 23:56
ЦСКА в невероятном матче Лиги чемпионов победил «Реал»
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.10.2018, 12:56
Новый российский авианосец может получить расширенную палубу
Дата29.09.2018, 20:19
В джунглях Вьетнама нашли тело советского офицера, пропавшего полвека назад
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:36 В стране и мире
Потеря времени: в США раскритиковали «боевой дебют» F-35
05:57 В стране и мире
На Украине похвастались бронекатерами-«невидимками»
05:50 В стране и мире
Видео
Пилот вертолета, потерпевшего крушение в Якутии, оказался жив
05:09 В стране и мире
Видео
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в школе в Дагестане
02:37 В стране и мире
В Кремле ответили на угрозы США по российским крылатым ракетам
События дня
События дня
Умер артист эстрады Роман Карцев
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Актер Пашинин назвал СБУ мерзавцами и пригрозил самоубийством
СКР проверит песню Монеточки и Noize MC
Видео
На Украине начальник поезда на ходу выкинула пассажира из состава: видео
Видео
Водитель переехал 14-летнюю школьницу за отказ сесть в машину
Ученые раскрыли личность женщины из железного гроба в Нью-Йорке
Видео
Теперь второй срок гарантирован: в Сети высмеяли «случайный» визит Порошенко на свадьбу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.