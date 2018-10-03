Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в школе в Дагестане

Состояние пятерых подростков, пострадавших при взрыве в спортивном зале в селе Эбдалая в Левашинском районе Дагестана оценивается, как тяжелое. Об этом рассказал главный врач Республиканской клинической больницы, куда доставлены дети.

По словам медика, пострадавшие получили от 40 до 90 процентов ожогов тела. Больница обеспечена всеми лекарственными препаратами для лечения пациентов, однако в настоящее время проводятся консультации о возможной транспортировке наиболее тяжелых больных в федеральные центры.

СК по Дагестану начал доследственную проверку по факту возгорания неизвестной смеси в спортзале школы. В то же время отец одного из получивших ожоги подростков, Магомед Гаджиев, рассказал, что в руководство школы давно предупреждали о возможной утечке газа из проходящей рядом со зданием трубы. В школе чувствовался едкий запах, однако никаких мер не принималось.

«Взрыв произошел в спортивном зале после тренировок, когда все уже пошли на взвешивание. Когда дети зашли в комнату, в этот момент выключился свет и прогремел взрыв. Вероятность такая, что накопился газ. Запах газа был не сегодня и не вчера. Годами были жалобы. И директору спортзала постоянно говорили об этом, чтобы устранили», - рассказал Гаджиев.

Напомним, пятеро подростков в возрасте от 14 до 18 лет пострадали при взрыве в спортивном зале дагестанского села Эбдалая в Левашинском районе. Как сообщило региональное управление МЧС, ЧП произошло из-за взрыва напольных электрических весов. При этом, по данным СУ СК России по республике, произошел взрыв «неизвестной смеси» в тренерской комнате.