Путин призвал найти средства на пенсионные изменения‍

Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что бюджет не получит никакого дохода от пенсионной реформы и поручил правительству найти средства на президентские поправки.

По словам российского лидера, при планировании пенсионной реформы правительство ожидало положительного финансового результатов в течение нескольких лет от этих мероприятий, однако после принятия президентских поправок стало ясно, что дохода от реформы по изменению пенсионной системы не будет, а «наоборот - правительство должно будет профинансировать президентские поправки», подчеркнул Путин.

Из доклада первого вице-премьера и министра финансов РФ Антона Силуанова следует, что внесение поправок Путина в пенсионную реформу потребует еще более 500 млрд рублей на ближайшие шесть лет. То есть Минфин будет увеличивать трансферы Пенсионному фонду, ежегодно объем составит около 100 млрд рублей дополнительно.

После чего Владимир Путин поручил найти и просчитать источники финансирования.

Напомним, российский президент распорядился, чтобы был снижен возраст выхода на пенсию женщин с 63 до 60. В новой редакции пенсионные изменения дают дополнительные гарантии для лиц предпенсионного возраста. Кроме того, сократился общий стаж для досрочных пенсий – с первоначальных 45 и 40 лет, до 42 и 37 лет. Право досрочно выходить на пенсию представится многодетным матерям в зависимости от количества детей.