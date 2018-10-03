Контракт на поставку российских С-400 подпишут в ходе визита Путина в Индию

Во Время визита российского президента Владимира Путина в Индию состоится подписание контракта на поставку зенитных ракетных комплексов С-400.

Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, между Москвой и Нью-Дели налажена совместная разработка и производство современной продукции поенного назначения.

«Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в составе пяти полков. Сумма этой сделки где-то более 5 млрд долларов», - отметил он.

По данным газеты Times of India со ссылкой на источники в индийском правительстве, Нью-Дели готов подписать контракт на приобретение С-400 у РФ, несмотря на обеспокоенность Вашингтона и введение санкций США. Это решение было принято в преддверии визита Путина в Индию.

США неоднократно предупреждали о том, что покупатели российского оружия могут оказаться под санкциями. Первым С-400 приобрел Китай, после чего Вашингтон объявил о введении ограничений против Пекина.