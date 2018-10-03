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Да Винчи руки-скальпели: хирург с искусственным интеллектом проводит уникальные операции

Алексей Казанников
03:48 03.10.2018
На прием к Да Винчи по направлению врача может попасть пациент из любого региона России. В этом году московская больница № 31 получила правительственный грант на выполнение сложных операций с помощью роботохирургического комплекса.
Да Винчи руки-скальпели: хирург с искусственным интеллектом проводит уникальные операции

В обычной московской больнице № 31 хирурги уступили операционную коллеге с именем Да Винчи. Высокотехнологичный специалист, робот, оснащен руками-манипуляторами, которые снабжены стандартным «набором хирурга»: скальпель, игла, зажим.

При этом инструменты очень маленького размера и почти не оставляют порезов и шрамов, то есть кровопотеря при таких операция - минимальная.

Опытному хирургу Игорю Андрейцеву не нужно просить скальпель, тампон или чтобы вытерли пот со лба. Его рабочее место может быть в метре от пациента, окуда он управляет четырехруким роботом Да Винчи, который выполняет операцию по удалению части пораженной камнями поджелудочной железы.

«Эта консоль хирурга очень похожа на управление автомобилем. Вы видите, что здесь есть несколько педалей, два джойстика, которыми управляются руки робота», - пояснил заведующий 1-м хирургическим отделением городской клинической больницы № 31 Игорь Андрейцев.

Руки робота «работают» в теле пациента через шесть отверстий: три из которых для манипуляторов хирурга, два - для ассистента, а одно - для камеры. Она позволяет специалисту рассмотреть оперируемый участок практически под микроскопом.

«Благодаря трехмерному изображению, плюс увеличенному изображению, мы можем не только кровеносные сосуды, не только образование само находить, но и так же нервные сплетения, которые важны для функции того или иного органа, который должен остаться в организме, должен нормально функционировать», - добавил специалист.

Привычная хирургам, но очень сложная операция впервые стала полностью безопасной. Самое рискованное здесь – это развитие кровотечения. Но с роботом Да Винчи теперь такого риска нет, так как операция стала практически бескровной.

Раньше, чтобы вылечить хронический панкреатит хирургическим путем, пациент мог потерять от полулитра до полутора, а теперь всего 150 мл. Кроме того, была возможность и развития инфекционных осложнений, вплоть до гепатита. Теперь, благодаря роботу Да Винчи, этот риск равен нулю.

Уменьшается и срок реабилитации пациента: уже через неделю он может вернуться к нормальной жизни. То есть в два раза быстрее, чем после обычного вмешательства.

«Если бы операция проводилась обычным путем, то пришлось бы удалять часть 12-перстной кишки, желчный пузырь и, может быть, часть тонкого кишечника», - рассказала главный врач больницы Наталья Ефремова.

Операция с помощью робота позволяет выполнить ее наиболее экономно и наиболее точно.

Стало известно, что 31-я больница в этом году получила правительственный грант на выполнение сложных операций с помощью роботохирургического комплекса. Теперь на прием к Да Винчи по направлению врача может попасть пациент из любого региона России.

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