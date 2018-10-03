В США оценили самобытность России: война в космосе будет кошмаром для Вашингтона

Использование Россией и Китаем аналоговых средств контроля и измерения в самолетах делает крайне уязвимой цифровую технику Соединенных Штатов, так как она зависит от орбитальной группировки.

Как пишет издание Business Insider, мир может погрузиться в состояние холодной войны, так как уничтожение спутников в околоземном пространстве грозит увеличением плотности космического мусора вокруг нашей планеты. Это, в свою очередь, приведет к тому, что на Земле будет возможно использование исключительно наземных коммуникаций.

«Пока многие российские и китайские самолеты по-прежнему оснащены аналоговыми средствами контроля и измерения, США в большей степени полагаются на космические активы и GPS, поэтому война в космосе будет вероятнее кошмаром для Вашингтона, чем Москвы», - пишет издание.

Журналисты так отреагировали на летные испытания истребителя МиГ-31 в Жуковском. Истребитель получил подвешенный массо-габаритный макет и, по предварительным данным, ракеты авиационного комплекса противокосмической обороны нового типа.

Преимущество российских средств радиоэлектронной борьбы перед американскими уже неоднократно отмечалось западными экспертами.