В ресторане «турецкого мачо» бармен случайно поджег посетителей

Турецко-курдский шеф-повар Нусрет Гекче, известный по прозвищу Солт Бэ, снискал себе славу настоящего мачо и «горячего парня» за свою необычную манеру артистично приправлять солью стейки. Но на днях в его ресторане Nusret Etiler в Стамбуле было горячо в прямом смысле.

Эффектное шоу бармена с поджиганием воспламеняющейся жидкости вдоль стойки началось как обычно, и огонь находился под контролем. Однако после этого второй бармен решил «добавить жару», но горючая жидкость выплеснулась за пределы стойки. В результате пламя моментально вышло из-под контроля и перекинулось на сидящих у бара туристов, пишет Daily Mail.

В инциденте серьезно пострадали четверо туристов, которые были госпитализированы с ожогами. Одной из пострадавших потребовалась срочная операция. Кроме того, ожоги получили двое сотрудников ресторана. Полиция допросила ответственных за проведение огненного шоу в ресторане. Какое наказание им грозит, пока неизвестно.