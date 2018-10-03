Пол Маккартни на велосипеде устроил переполох на канадской свадьбе

Знаменитый британский музыкант Пол Маккартни на велосипеде присоединился к свадебной фотосессии канадских молодоженов.

Снимки опубликовал на Facebook фотограф пары - Дженнифер и Стива. Он рассказал, что молодожены прогуливались по набережной Виннипега, как вдруг там появился Маккартни на велосипеде и в сопровождении охранников. Легендарный музыкант случайно попал в кадр, чем «испортил» фотографии.

Экс-участник The Beatles заметил пару и решил остановиться, чтобы пообщаться. Свадебный фотограф не растерялся и успел сделать несколько снимков молодоженов со звездой.

Ранее сообщалось, что Пол Маккартни выпустил первый с 2013 года студийный альбом.