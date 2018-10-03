Первую в мире капсулу Hyperloop показали в Испании: видео

Первая в мире полномасштабная капсула Hyperloop для пассажиров была продемонстрирована в испанском городе Кадис компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT).

Построенная компанией Airtificial, в ближайшее время она готовится к отправке в исследовательский центр Тулузы для завершения внутренней комплектации.

Как сообщает председатель и соучредитель компании НТТ Бибоб Греста, уже в 2019 году работы над капсулой будут завершены и она будет готова для пассажиров.

Разработанный прототип имеет длину 32 метра, способен перемещаться со скоростью 1100 километров в час и перевозить от 28 до 40 пассажиров. При его создании использовался двухслойный интеллектуальный композитный материал, что позволило достичь веса в пять тонн. На весь комплекс работ по созданию капсулы компании потребовалось 21 тысяча инженеро-часов.