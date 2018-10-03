В Кремле ответили на угрозы США по российским крылатым ракетам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал телеканалу CNN заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон по противодействию новым российским ракетам.

Он сказал, что в Кремле «не придают повышенное внимание заявлениям постпредов, в то время как у нас слишком много неопределенности с посланиями на более высоком уровне».

Кэй Бэйли Хатчисон вечером 2 октября заявила, что РФ должна прекратить разрабатывать ракеты средней и малой дальности, поскольку их производство нарушает договоренности между Вашингтоном и Москвой. В противном случае США будут пытаться их уничтожить, защищая собственные интересы и интересы Североатлантического альянса.

Позднее постпред США при НАТО написала в Twitter, что она не говорила о превентивном ударе по РФ. Хатчисон добавила, что нынешнее положение, при котором Россия якобы грубо нарушает Договор о РСМД, неприемлемо.

«Я не говорила об упреждающем ударе по РФ. Я считаю, что нам необходимо вернуться к соблюдению Договора о РСМД. В противном случае для защиты интересов США и НАТО нам нужно будет создать такое же оружие», - написала она.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала заявление американского дипломата агрессивной и опасной риторикой.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, США и Россия обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также не производить их в будущем.