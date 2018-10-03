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Скрипаль поддержал воссоединение Крыма с Россией

Василиса Морозова
02:03 03.10.2018
Британский шпион Сергей Скрипаль поддерживал политику российских властей и, в частности, присоединение Крыма, пишут СМИ.
Скрипаль поддержал воссоединение Крыма с Россией
Фото: ukr.media, Globallookpress

Британский шпион Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери нервнопаралитическим веществом, поддержал присоединение Крыма к России, о чем говорится в книге журналиста BBC Марка Урбана «Skripal Files».

Как пишет Guardian, экс-разведчик поддерживает Москву по многим вопросам. По словам Урбана, Скрипаль пренебрежительно отзывался об Украине и ее гражданах, называл их «овцами, которым нужен хороший пастух». Британский шпион в беседе с журналистом отказывался подтверждать, что якобы российские войска участвовали в боевых действиях на востоке Украины, в противном случае они бы быстро дошли до Киева, считает Скрипаль.

Кроме того, он не верит, что к его отравлению могли быть причастны сотрудники российских спецслужб.

Встречи с отравленным британским шпионом, на которых была основана книга Урбана, происходили летом 2018 года, когда Скрипаль вышел из комы. По словам репортера, Сергей Скрипаль смотрел Первый канал в купленном MI6 доме и заявлял, что поддерживает линию Кремля по многим вопросам.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу Солсбери 4 марта. Официальный Лондон заявил о причастности к отравлению Москвы, что спровоцировало крупный международный скандал. В России категорически отвергают все обвинения Британии.

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