В Пентагон пришли две посылки с ядом

В штаб-квартиру Министерства обороны США, известную, как Пентагон, прислали как минимум две посылки, в которых содержался яд рицин. Отправления с белым порошком предназначались главе Пентагоне Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону. Об этом пишет Fox News.

Посылки не дошли до самой штаб-квартиры, а были задержаны ее почтовой службой в здании сортировочного отделения, расположенного по соседству. В ходе проверки, которой подвергаются все отправления, идущие в Пентагон, в письмах был обнаружен ядовитый порошок.

Его экспертизой занялась ФБР с целью обнаружения отправителя писем. При этом все другие письма, доставленные в тот же день, 1 октября, на сортировку, отправлены на карантин. Это сделано для того, чтобы обезопасить сотрудников Пентагона.

Рицин – яд растительного происхождения, который может быть выпущен в различных формах. В форме очищенного белого порошка он смертельно опасен.