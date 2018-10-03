В Госдепе прокомментировали сообщения о поставках российских С-300 в Сирию

Вашингтон пока не получал подтверждений того, что Россия уже поставила Сирии зенитно-ракетные комплексы, но такие поставки США сочли бы «серьезной эскалацией» в регионе. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Я надеюсь, что она этого не делали. Это было бы чем-то вроде серьезной эскалации того, что происходит в Сирии, однако я не могу подтвердить (сообщения)», - ответила она на просьбу журналиста прокомментировать информацию о поставках Россией Сирии С-300.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил участникам Совета безопасности о передаче Дамаску 49 единиц техники в рамках поставки комплексов С-300, а также другого оборудования для повышения уровня обеспечения безопасности военных в САР.

По его словам, российские и сирийские военные должны до 20 октября развернуть там единую систему управления ПВО.