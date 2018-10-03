Актер Пашинин назвал СБУ мерзавцами и пригрозил самоубийством

Российский актер Анатолий Пашинин, который воюет на стороне украинских националистов в Донбассе, заявил, что СБУ его прослушивает, и пригрозил спецслужбам самоубийством.

«Эти мерзавцы не остановятся ни перед чем. Мой телефон прослушивается», - заявил он украинским журналистам.

Он рассказал, что специально говорит чудовищные вещи в телефон, чтобы украинские спецслужбы могли использовать его слова против него. Тогда у Пашинина будут доказательства того, что за ним идет слежка.

Актер добавил, что ему угрожал представитель Службы безопасности Украины, «гомосексуального вида юноша с мерзкой походкой», который призывал его к суициду. На что Пашинин заявил, что готов сделать это, однако при этом обещал унести с собой сотрудников СБУ, которые придут за ним.

Ранее актер Анатолий Пашинин заявил, что не признает украинское правительство, их законы и распоряжения.