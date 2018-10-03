Пятеро подростков пострадали при взрыве в спортзале в Дагестане

Пятеро подростков в возрасте от 14 до 18 лет пострадали при взрыве в спортивном зале дагестанского села Эбдалая в Левашинском районе. Как сообщило региональное управление МЧС, ЧП произошло из-за взрыва напольных электрических весов. При этом, по данным СУ СК России по республике, произошел взрыв «неизвестной смеси» в тренерской комнате.

В 20.36 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Дагестану поступило сообщение о возгорании в здании спортзала. По прибытии туда было установлено, что огня нет.

Пострадавшие пятеро подростков в крайне тяжелом состоянии с ожогами от 60 до 80 процентов тела доставлены в республиканский ожоговый центр в Махачкалу, передает РИА Новости.