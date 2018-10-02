Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью на востоке Москвы
На востоке столицы столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи.
По меньшей мере четыре человека пострадали в аварии с каретой скорой помощи и легкового автомобиля на востоке Москвы.
В экстренных службах сообщили, что ДТП произошло на пересечении Богородского вала и набережной Ганнушкина. В результате инцидента пострадали три медика и водитель автомобиля.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.