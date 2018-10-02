Пашинян заявил о намерении уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о своих планах подать в отставку. Такое заявление Пашинян сделал вечером 2 октября в ходе демонстрации у здания парламента. По его словам, данная мера необходима для того, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы.

Как объяснил политик, он уйдет в отставку после того, как вступят в силу указы об увольнении из правительства министров и губернаторов от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакуцутюн». После этого Пашинян станет «исполняющим обязанности» главы правительства.

В том случае, если парламент Армении не изберет нового премьера, будут назначены внеочередные парламентские выборы.

Незадолго до своего заявления премьер Армении подписал распоряжения об увольнении двух представителей партии «Дашнакуцутюн» (министра сельского хозяйства и министра экономического развития и инвестиций) и трех представителей «Процветающей Армении». Эти указы еще должен еще должен подписать президент Армении.