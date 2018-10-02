СКР проверит песню Монеточки и Noize MC

Следственный комитет России изучит песню «Чайлдфри» певицы Монеточки и хип-хоп исполнителя Noize MC.

Как пишет «360», об этом сказано в ответе российского МВД адвокату Сергею Афанасьеву, подавшему на музыкантов заявление по факту возможного совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних. В сообщении полиции сказано, что материалы были переданы в ГСУ СК РФ по Москве. Как ожидается, следователи проведут проверку и примут обоснованное решение.

По словам адвоката, в тексте композиции и самом видеоролике скрыт смысл, который может спровоцировать детей на суицид. Авторы же пояснили, что песня была написана в форме сатиры, чтобы оказать влияние на родителей и заставить их обратить внимание на собственных детей.

Напомним, видео на песню «Чайлдфри» Монеточки и Noize MC появилось в Сети еще в июне прошлого года. За это время клип посмотрело более 5,5 миллиона человек.

Ранее вокруг певицы Монеточки разгорелся скандал после отмены ею московского концерта, о чем зрители узнали за полчаса до начала мероприятия.