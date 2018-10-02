Горящий в Балтийском море паром потушили и отправили на берег

Спасатели и пожарные сумели потушить горящий в Балтийском море паром Regina Seaways. Специалисты справились с огнем, запустили двигатель и отправили судно к берегу Литвы.

Операцию по спасению литовского парома в Балтийском море координировала российская сторона, так как инцидент произошел в исключительной экономической зоне РФ. На борту судна находилось более трех сотен человек, их эвакуировали.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что на борту парома якобы прогремел взрыв, который стал причиной пожара, однако эта версия не нашла подтверждения. В машинном отделении судна была замечена вибрация, которая, возможно, и была принята за взрыв, уточняет ТАСС со ссылкой на представителя компании-владельца Regina Seaways.

Никто из находящихся на борту людей не пострадал. Для эвакуации использовался пограничный корабль РФ, два военных корабля, литовский буксир и вертолет. Предполагалось, что к операции могут быть привлечены силы ВМС Германии, однако помощь с этой стороны не потребовалась.