В МЖД ответили на сообщения о падении лифта на станции МЦК «Крымская»

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) опровергли информацию о падении лифта на станции Крымская Московского центрального кольца.

Ранее ряд СМИ сообщил, что во вторник вечером, 2 октября, лифт начал подниматься с первого этажа, почти сразу дернулся и рухнул вниз, резко просев на метр под платформу. Эта информация не соответствует действительности.

В МЖД пояснили, что после того, как в кабину лифта вошли 11 человек, из-за перегруза сработала система безопасности, и кабина опустилась на специальное устройство - ловитель.

Пассажиры с помощью работников железной дороги благополучно вышли из лифта, никто из них не пострадал.

В пресс-службе метрополитена добавили, что железнодорожники проверили работу оборудования, в настоящее время лифт уже доступен для пользователей.