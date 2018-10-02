Избран новый президент Ирака

Парламент Ирака на заседании во вторник, 2 октября, со второй попытки выбрал президента страны. С первого раза ни один из главных претендентов на должность главы государства не набрал нужного количества голосов.

Президентом Республики стал Бархам Салех, который с 2009 по 2012 годы возглавлял правительство Иракского Курдистана. Его кандидатура была выдвинута партией «Патриотический союз Курдистана».

Согласно опубликованным данным голосования в парламенте, за Салеха отдали голоса 165 депутатов, сообщает телеканал Al Sumaria.

Главным конкурентом 58-летнего Салеха на пост президента страны был бывший руководитель канцелярии экс-главы Иракского Курдистана Масуда Барзани Фуад Хусейн.