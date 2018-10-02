Путин принес соболезнования родным и близким Романа Карцева

Президент Российской Федерации Владимир Путин принес соболезнования семье и друзьям народного артиста РФ Романа Карцева. Он ушел из жизни утром второго октября.

Российский лидер отметил выдающийся талант и чувство юмора артиста. Путин подчеркнул, что память о Карцеве останется в сердцах как его близких, так и многочисленных поклонников.

«Светлый, талантливый артист, человек удивительного обаяния и чувства юмора. Его знали и любили зрители всех поколений, ценили за творчество, преданность искусству, профессионализм, за искромётные выступления на эстраде, яркие роли в театре и кино», - говорится в сообщении.

Роман Карцев ушел из жизни 2 октября в возрасте 79 лет. Причиной смерти прозаика стала сердечная недостаточность. Народного артиста России похоронят на московском Троекуровском кладбище 4 октября.