Космонавт провел экскурсию по Земле с борта МКС: видео

Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев с борта Международной космической станции снял на видео пролет над Торресовым проливом, отделяющим остров Новая Гвинея от Австралии.

«Сзади осталась Индонезия. Мы пролетаем Торресов пролив, который разъединяет остров Новая Гвинея и материк Австралия. От полуострова Кейп-Йорк начинается большой коралловый риф. Я думаю, вам виден Большой Барьерный риф», - рассказал Артемьев в Instagram.

Большой Барьерный риф является крупнейшим коралловым рифом, его протяженность составляет около 2,5 тысяч километров, а площадь около 344 400 квадратных километров.