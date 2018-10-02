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Сирия закупит российские вагоны для создания сквозной железной дороги

Вадим Синицын
21:51 02.10.2018
Глава дамасского филиала «Сирийских железных дорог» Ридван Тикрити заявил, что страна построит масштабную сквозную железную дорогу с помощью российского бизнеса.
Сирия закупит российские вагоны для создания сквозной железной дороги
Фото: G. Czepluch, Globallookpress

В Сирийской арабской республике создадут сквозную железную дорогу и восстановят старые пути. Об этом заявили в государственной компании «Сирийские железные дороги».

Представители организации подчеркнули, что в восстановлении и создании сквозной железной дороги будет непременно участвовать российский бизнес. Глава дамасского филиала «Сирийских железных дорог» Ридван Тикрити также добавил, что страна закупит российские вагоны для своих транспортных нужд.

Главной целью масштабного проекта является восстановления транспортной связи между сирийскими провинциями и соседними странами. Предполагается создание сквозного маршрута из Европы в страны Персидского залива, а также постройка железных дорог до Ирака и Турции.

Ранее сообщалось, что в Дамаске запустили железнодорожное сообщение. Событие было приурочено к открытию Международной торгово-промышленной выставки, куда приехали представители 48 стран, в том числе Китая, России и Ирана.

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