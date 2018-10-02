В России появился еще один долларовый миллиардер

Владелец сети винных магазинов «Красное&белое» Сергей Студенников стал долларовым миллиардером.

Рост продаж сети в за прошлый год составил около 50% (215 миллиардов рублей или 3,3 миллиарда долларов), в текущем году продажи выросли еще на 40%. При этом точная величина состояния Студенникова не называется.

По данным Bloomberg, сеть магазинов «Красное & белое» является ритейлером, демонстрирующим самые быстрые темпы роста в России. По словам Студенникова, сеть каждый день открывает по шесть новых магазинов.

Первый магазин был открыт в 2006 году в городе Копейске Челябинской области. Сейчас ретейлер владеет около 6,7 тысячи магазинов.