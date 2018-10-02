ОБСЕ обнаружила украинские «Буки» в Донбассе

Специалисты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили украинские ЗРК «Бук» в Донбассе. Три зенитно-ракетных комплекса были зафиксированы на станции подконтрольного официальному Киеву города Рубежное.

Запрещенное в зоне разграничения оружие обнаружили с помощью беспилотного дрона, сообщает РИА Новости. В сообщении ОБСЕ говорится, что сперва «Буки» стояли рядом со станцией, однако на следующий день беспилотник зафиксировал их уже на грузовике-платформе.

По мнению представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинские силовики могли переоборудовать ЗРК «Бук» для стрельбы по наземным целям. Марочко отметил, что изначально это оружие разрабатывалось для стрельбы по самолетам, вертолетам и крылатым ракетам, но ничего из этого в самопровозглашенных ДНР и ЛНР нет.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что ракета, которой сбили рейс MH17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии, что подтверждается документами, которые хранятся на заводе, а после попала в Прикарпатский военный округ. В ведомстве также представили множество других неопровержимых доказательств того, что сбивший самолет «Бук» принадлежал ВСУ.