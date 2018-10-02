Из-за пожара в саратовском ТРЦ эвакуировали более 400 человек: видео

Из торгового центра «Триумф Молл» на улице Зарубина в Саратове эвакуировали более четырех сотен человек в связи с пожаром. Эвакуация была проведена силами сотрудников центра.

Как сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области, пожар начался из-за неисправности фритюрницы и занял площадь в один квадратный метр. Погибших в результате ЧП нет. Один человек пострадал, о происхождении его травмы не сообщается.

Огонь удалось ликвидировать при помощи первичных средств тушения. Персонал торгового центра смог потушить пожар огнетушителем до прибытия пожарных и спасателей. Сотрудникам МЧС осталось только напомнить гражданам о важности соблюдения пожарной безопасности.