Шойгу доложил в Совбезе РФ о поставке С-300 в Сирию

Министр обороны геренал армии Сергей Шойгу на совещании Владимира Путина с членами Совета безопасности России доложил об осуществлении поставок комплекса С-300 и другого оборудования в Сирию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава российского военного ведомства также сообщил собравшимся, что российские военные сейчас в Сирии значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы, в том числе, добавили в нее дополнительное оборудование.

«В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону - основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию - контролируем на 200 километров», - отметил Шойгу.

Российские и сирийские военные планируют до 20 октября развернуть в Сирии единую систему управления ПВО, заявил министр обороны РФ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также отметил, что в ходе совещания обсуждались и текущие вопросы внутрироссийской повестки.

Решение о поставках С-300 в Сирию было принято после крушения над Средиземным морем самолета-разведчика Ил-20 с российскими военнослужащими на борту. В середине сентября сирийские ПВО сбили российский самолет Ил-20, пытаясь отразить атаку четыре израильских истребителей F-16. Москва возложила ответственность за случившееся на Израиль.