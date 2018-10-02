Андрей Филягин снялся с выборов главы Хакасии

Представитель «Справедливой России» Андрей Филягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов губернатора Хакасии.

О том, что эсер подал заявление об отказе в участии в выборах главы региона, сообщил руководитель его избирательного штаба Сергей Воейков. Глава фракции Сергей Миронов утверждает, что Филягин самостоятельно принял такое решение.

Ранее кандидат от «Справедливой России» не явился на теледебаты с представителем КПРФ Валентином Коноваловым в студию местного телеканала, назначенные на утро 2 октября, не известив о причинах своего поступка.

В первом туре никто из кандидатов не смог набрать 50% голосов. Коммунист Валентин Коновалов набрал 44,8%, второе место занял глава региона единоросс Виктор Зимин — 32,31%, справорос Андрей Филягин набрал 11,25%.

Представитель «Единой России» также не явился на теледебаты, а позже снял свою кандидатуру с выборов во втором туре. Из-за этого повторное голосование было перенесено с 23 сентября на 7 октября, однако теперь второй тур будет преренесен. Когда состоятся выборы главы региона, не известно.