Двое полицейских поссорились с москвичом и расстреляли его

Двое полицейских расстреляли мужчину 1993 года рождения из травматического оружия на Дербеневской улице в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Конфликт произошел 30 сентября. Полиция получила сообщение о стрельбе, прибывшие на место сотрудники нашли мужчину с ранениями от травматического оружия. Его доставили в госпиталь.

Позже выяснилось, что по подозрению в совершении преступления задержаны двое полицейских из отдела МВД РФ по Даниловскому району. В данный момент оба сотрудника уволены из органов с формулировкой «по отрицательным мотивам». Правоохранители выясняют обстоятельства дела.

Ранее сообщалось, что полицейский из Далласа, возвращаясь с работы, по ошибке зашла в чужую квартиру и расстреляла хозяина жилплощади, приняв его за вора в ее доме. Поняв, что совершила, женщина сама сдалась своим коллегам.