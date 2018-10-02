В Кремле преобразовали управление по СНГ

Глава Российской Федерации Владимир Путин утвердил преобразование Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами Содружества Независимых Государств в Управление по приграничному сотрудничеству.

Начальником преобразованного управления назначен Олег Говорун. Текст указа, подписанный российским лидером, опубликован пресс-службой Кремля. Говорун возглавлял управление президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ с 2013 года.

Руководителю администрации президента РФ Антону Вайно поручено в месячный срок утвердить структуру и штатное расписание управления.