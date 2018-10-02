В МИД РФ оценили заявление США об уничтожении российских ракет

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Ее слова касались готовности Штатов «сбивать российские ракеты» и наносить удары для их уничтожения.

В МИД РФ отметили, что представители Североатлантического альянса делают безответственные заявления. НАТО явно не осознает опасности собственной риторики, подчеркнули в ведомстве.

«Альянс не осознает степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики», - цитирует РИА Новости заявление МИД России.

Ранее сообщалось, что постпред США при НАТО озвучила меры, которые Штаты предпримут «для вывода российских ракет из игры». Хатчисон заявила, что ее страна рассматривает возможность сбивать их, а также уничтожать вооружение, находящееся на стадии разработки. По словам представителя США, Россия якобы нарушает Договор о РСМД. Доказательств этого заявления традиционно представлено не было.