«Короля госзаказа» арестовали за «астрономическую» взятку полковнику Захарченко

Совладелец строительной компании «1520», член совета директоров Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов отправлен под арест.

По данным следствия, бизнесмен с 2007 по 2016 годы передавал бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) полковнику МВД Дмитрию Захарченко взятки.

По словам адвоката Маркелова Романа Воронина, в материалах следствия говорится об «астрономической сумме», которая передавалась каждый месяц. Он добавил, что его подзащитный готов рассказать следствию «больше, чем они могут себе представить». Бизнесмен заключен под стражу до 1 декабря текущего года.

Следователь Роман Буравлев отметил, что Маркелов передавал деньги вместе с сообщниками Борисом Ушеровичем, Иваном Станкевичем и Дмитрием Моториным.

Дмитрий Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Ему были предъявлены обвинения по статьям о получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. При обыске в квартире его сестры нашли почти девять миллиардов рублей в разной валюте.

В 2018 году Маркелов занял первое место в рейтинге «королей госзаказа». По версии журнала Forbes вместе с Борисом Ушеровичем, а также сыном советника бывшего главы РЖД Андреем Крапивиным они получили господряды на сумму 218,2 миллиардов рублей.