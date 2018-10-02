К Земле летит черный астероид в форме черепа

К Земле приближается астероид под номером 2015 TB145. Это небесное тело примечательно цветом и формой – оно напоминает черный череп с четко выделенными глазницами.

Как сообщает научное издание Live Science, астероид подойдет к нашей планете на расстояние в 38 миллионов километров. Это в четыре раза меньше, чем дистанция от Земли до Солнца.

Этот же астероид уже приближался к планете на 486 тысяч километров в октябре 2015 года. Тогда ученым удалось сделать фотографии небесного тела, которые прояснили его пугающий внешний вид. Впрочем, специалисты не уверены, что сейчас астероид выглядит аналогично, поскольку он мог видоизмениться за время «путешествия».

Ранее в американском космическом агентстве NASA предупредили о приближении к Земле астероида SP1 размером с часовую башню Вестминстерского дворца в Лондоне. По предварительным оценкам, длина космического тела составляет от 70 до 160 метров.