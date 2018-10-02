СМИ: неизвестный угрожает взорвать дом с заложниками в Нижнем Новгороде

Мужчина взял в заложники собственных родственников в квартире жилого дома в Нижнем Новгороде. Злоумышленник якобы облил захваченных людей бензином и пригрозил сжечь.

Информацию о факте захвата «Звезде» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Полная информация относительно случившегося уточняется. На месте работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

По данным местных СМИ, 34-летний мужчина забаррикадировался в квартире. Однако версии нижегородских журналистов и жителей города в социальных сетях противоречивы. Согласно одной из них, злоумышленник захватил не родственников, а посторонних людей.

Кроме того, очевидцы сообщают, что преступник угрожал взорвать дом путем воспламенения открытого газа. Как уточняет издание «Все новости Нижнего Новгорода», в данный момент силовики готовятся к штурму, предварительно отключив газ во всем жилом здании.