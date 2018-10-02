Путин поручил кабмину окончательно решить проблему обманутых дольщиков

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правительство в ближайшее время решить проблему обманутых дольщиков.

Об этом российский лидер заявил на совещании с членами кабинета министров во вторник, 2 октября.

«Это вопрос очень острый, подлежит окончательному решению в ближайшее время», - отметил глава государства.

Также на совещании членов правительства был поднят вопрос аварийного жилья. Путин поручил создать постоянно действующий механизм решения этой проблемы и вовремя делать капитальный ремонт.