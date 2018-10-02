Путин поручил кабмину окончательно решить проблему обманутых дольщиков
Соответствующее поручение глава государства дал на совещании с членами правительства.
Фото: пресс-служба президента РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правительство в ближайшее время решить проблему обманутых дольщиков.
Об этом российский лидер заявил на совещании с членами кабинета министров во вторник, 2 октября.
«Это вопрос очень острый, подлежит окончательному решению в ближайшее время», - отметил глава государства.
Также на совещании членов правительства был поднят вопрос аварийного жилья. Путин поручил создать постоянно действующий механизм решения этой проблемы и вовремя делать капитальный ремонт.