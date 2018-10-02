Постпред США при НАТО пригрозил России ракетным ударом

США готовы уничтожить российское вооружение ракетным ударом, если посчитает, что оно якобы нарушает Договор о ракетах средней и малой дальности. Об этом заявила официальный представитель Штатов при Нато Кей Бейли Хатчисон.

Представитель США при НАТО заявила, что Российская Федерация якобы «тайно разрабатывает» некое вооружение, нарушающее Договор о РСМД. Никакой конкретики Хатчисон ожидаемо не озвучила, однако пригрозила превентивным ракетным ударом с целью «уничтожить оружие».

«Мы наблюдаем разработку ракеты, которая может поразить любую из наших стран. Контрмеры Штатов должны уничтожить российские ракеты… они были предупреждены», - цитирует Reuters постпреда США при НАТО.

Ранее стало известно, что США и их союзники в Европе осознанно нарушают Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), размещая пусковые установки MK-41. Эту информацию озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что Штаты получали приглашение к обсуждению спорных вопросов, однако проигнорировали их, предпочтя публично «разогревать тему».