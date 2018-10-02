СК потребовал ареста «доверенного» адвоката полковника Захарченко

В Басманный суд Москвы направлены ходатайства с просьбой отправить под стражу адвоката Виктора Белевцова и владельца группы компаний 1520, крупного подрядчика ОАО РЖД Валерия Маркелова.

Сообщается, что Маркелов дал крупную взятку бывшему полковнику МВД. Белевцов упоминается в деле Захарченко в качестве «доверенного» лица, адвоката, ему инкриминируют посредничество при даче взятки.

Следствие установило, Белевцов помог бывшему финансовому директору «Нота-банка» Галине Марчуковой спрятать документы прямо перед обыском у нее дома, который проходил в рамках дела о хищениях в ОАО «Электрозавод». Экс-полковник Захарченко предупредил Марчукову о предстоящем обыске, пишет РИА Новости.

Дмитрий Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Ему были предъявлены обвинения по статьям о получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. При обыске у него в квартирах была обнаружено около девяти миллиардов рублей в разной валюте. В декабре 2017 года имущество семьи Захарченко было обращено в доход государства.