Ряд ЧП произошли в регионах из-за прорыва труб после начала отопления

Запуск отопления в России в ряде регионов обернулся рядом чрезвычайных происшествий. По тем или иным причинам, трубы с кипятком под высоким давлением не выдерживают.

Одно из ЧП произошло в Уфе, где многоэтажка оказалась окутана клубами пара и пропитана горячей водой. Прорвало не прошедшие гидравлические испытания батареи одной из квартир на верхнем этаже, в результате чего кипяток попал и на фасад строения, и в сами комнаты. В пострадавших квартирах вздулись обои, промокла проводка и мебель. При этом управляющая компания отключила воду только через несколько часов после ЧП.

Тем временем в Санкт-Петербурге в одной из школ тоже не выдержала труба, в итоге кипятком затопило три класса. Похожая ситуация произошла и в Сыктывкаре, где спортивный зал прекратился в бассейн с горячей грязной водой.