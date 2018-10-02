В краснодарской школе 27 детей пострадало после распыления газа

В Краснодаре 27 учащихся школы, расположенной в центральном районе города, обратились в больницу после того, как кто-то распылил в здании баллончик с перцовым газом. У пострадавших болят глаза и сильный кашель, также есть признаки удушья.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как ученики лежат на асфальте. Некоторые из них не могут сделать глубокий вдох, пока бригады скорой помощи осматривают учеников.

Угрозы жизни школьникам нет, но многим необходимо наблюдение врачей. Занятия в школе были временно прекращены, а учащихся и весь персонал - около 800 человек - эвакуированы.

В настоящее время полиция ищет хулигана и выясняет его мотивы.